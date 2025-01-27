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رياضة

قرعة كأس أفريقيا.. إليكم المواجهات النارية المنتظرة

Lebanon 24
27-01-2025 | 16:30
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أسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، والتي جرت، يوم الاثنين، في الرباط عن مجموعات قوية.

وجاءت القرعة كالتالي:

- المجموعة الأولى: المغرب صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمر
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- المجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي

- المجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا

- المجموعة الرابعة: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا

- المجموعة الخامسة: الجزائر وبوروكينا فاسو وغينيا الاستوائية  والسودان

- لمجموعة السادسة: كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيق

واستضاف  مسرح محمد الخامس الوطني بالعاصمة المغربية الرباط، مساء الأثنين، مراسم قرعة بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام خلال الفترة من 21 كانون الاول 2025 إلى 18 كانون الثاني 2026.

ومن المقرر ان تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة.

وتستضيف المغرب تلك النسخة لأول مرة منذ عام 1988 وقبل خمس سنوات من مشاركتها إسبانيا والبرتغال في شرف استضافة بطولة كأس العالم 2030. (سكاي نيوز)
 
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