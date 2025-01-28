18
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الهلال يعلن فسخ عقده مع نيمار
Lebanon 24
28-01-2025
|
00:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي الهلال السعودي، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، فسخ عقده مع مهاجمه نيمار بالتراضي بين الطرفين، قبل نحو 7 أشهر من نهايته.
وقال الهلال: "يعرب النادي عن شكره وتقديره لنيمار على ما قدمه طوال مسيرته في الهلال، ويتمنى للاعب التوفيق".
Advertisement
وانضم النجم الدولي البرازيلي إلى الهلال مقابل 90 مليون يورو في آب 2023 لمدة موسمين، لكنه لم يلعب سوى 7 مباريات مع الفريق بسبب الإصابات.
ولم يشارك نيمار (32 عاما) سوى في مباراتين هذا الموسم، وكان آخرهما ظهوره بديلا في تشرين الثاني الماضي.
وغاب نيمار عن معظم فترة عقده، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي خلال مباراة البرازيل ضد أوروغواي في تشرين الاول 2023، ضمن تصفيات كأس العالم.
وارتبط اسم نيمار بشكل كبير بالعودة إلى سانتوس البرازيلي، فريقه السابق.
ولا يزال نيمار أغلى لاعب في تاريخ كرة قدم، بعد انتقاله مقابل 222 مليون يورو من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي عام 2017.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو لنجوى كرم من دون "فلتر"... شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
فيديو لنجوى كرم من دون "فلتر"... شاهدوا كيف بدت
09:00 | 2025-01-27
27/01/2025 09:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون "وردة" في مسلسل "جميل وهناء" ؟ شاهدوا كيف أصبحت الآن هذه الممثلة السورية (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون "وردة" في مسلسل "جميل وهناء" ؟ شاهدوا كيف أصبحت الآن هذه الممثلة السورية (فيديو)
04:52 | 2025-01-27
27/01/2025 04:52:34
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. خبرٌ يهمكم عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
للمواطنين.. خبرٌ يهمكم عن "مصرف لبنان"
15:47 | 2025-01-27
27/01/2025 03:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالأبيض وهي توقع ورقة الطلاق.. نانسي عجرم تتجاهل الشائعات وهذه حقيقة انفصالها عن زوجها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالأبيض وهي توقع ورقة الطلاق.. نانسي عجرم تتجاهل الشائعات وهذه حقيقة انفصالها عن زوجها (فيديو)
23:19 | 2025-01-27
27/01/2025 11:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو موعد اعلان الحكومة الجديدة
Lebanon 24
هذا هو موعد اعلان الحكومة الجديدة
09:12 | 2025-01-27
27/01/2025 09:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:03 | 2025-01-28
عجائب كرة القدم.. فريق يخسر مباراتين في يوم واحد
23:00 | 2025-01-27
بالأرقام.. الهلال السعودي يتفوق على ريال مدريد وبرشلونة في سوق الانتقالات
16:48 | 2025-01-27
إلقاء القبض على لاعب كرة قدم يتاجر بالمخدرات.. إليكم التفاصيل
16:30 | 2025-01-27
قرعة كأس أفريقيا.. إليكم المواجهات النارية المنتظرة
16:00 | 2025-01-27
طلب من أنشيلوتي رفضه بيريز.. هذه تفاصيله
15:06 | 2025-01-27
خسارة مفاجئة لـ"بيروت فيرست كلوب" في دورة دبي أمام "سترونغ غروب"
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
28/01/2025 10:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
28/01/2025 10:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
28/01/2025 10:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24