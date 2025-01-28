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رياضة

يوفنتوس يعلن انضمام ريناتو فيغا

Lebanon 24
28-01-2025 | 09:00
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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي انتقال ريناتو فيغا لاعب تشيلسي الإنجليزي إلى صفوف الفريق الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
 
ويلعب ريناتو فيغا في وسط الملعب أحيانا بجانب الخط الدفاعي وفي مركز الظهير الأيسر ولديه قوة بدنية وموهبة في الخروج بالكرة والفوز بالمبارزات الهوائية حسب ما قال الموقع الرسمي.
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وتبلغ قيمة الإعارة 3.8 مليون يورو مع إضافات تصل إلى 1.7 مليون يورو.

ويعد فيغا ثالث لاعب ينضم ليوفنتوس في كانون الثاني الجاري بعد ألبرتو كوستا من فيتوريا جيماريش البرتغالي، وراندال كولو مواني من باريس سان جيرمان. (روسيا اليوم) 
 
 
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