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رياضة
مفاجأة: هل عاد موراتا لزوجته بعدما انفصلا بسبب والديه؟
Lebanon 24
28-01-2025
|
14:00
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أعلن ألفارو موراتا، قائد منتخب إسبانيا، عن تصالحه مع زوجته أليس كامبيلو بعد خمسة أشهر من انفصالهما الذي حدث إثر خلافات نشبت بعد فوز إسبانيا ببطولة "يورو 2024". الخلاف نشب بسبب طلب أليس الاحتفال مع زوجها وأطفالهما وأصدقائهما داخل الملعب مع إبعاد والديه عن الاحتفالات، وهو ما رفضه موراتا، مما أدى إلى شجار انتهى بالانفصال.
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وفاجأ موراتا الجميع بنشر صورة على حسابه في "إنستغرام" وهو يقبّل زوجته، مع رمز تعبيري لقلب دون تعليق آخر، مع تعطيل خاصية التعليقات لتجنب الشائعات. الصورة حظيت بتفاعل كبير، حيث تجاوز عدد الإعجابات 100,000 في دقائق.
التقارير أشارت إلى أن موراتا وأليس استمرا في التواصل طوال فترة الانفصال، مما جعل المصالحة متوقعة، خاصة بعد أن قررت أليس الانتقال إلى ميلانو لتكون أقرب إلى زوجها وأطفالهما، وهو ما ساعد في إعادة بناء الثقة بينهما.
حتى الآن، لم يعلق موراتا بشكل رسمي على المصالحة، واكتفى بالصورة. أما أليس، فقد أعادت نشر الصورة مع تعليق مختصر يحمل رموزًا تعبيرية تعكس الحب والامتنان. (ارم نيوز)
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