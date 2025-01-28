صلاح الرابع في قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في إفريقيا.. فمن هو الأول؟

كشف تقرير صحفي، أن النجم المصري محمد صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً في العالم براتب أسبوعي قدره 350 ألف جنيه إسترليني.



Advertisement

تستمر القائمة بتواجد أسماء بارزة مثل المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، والإيفواري فرانك كيسي (أهلي جدة)، والغاني توماس بارتي (أرسنال)، بالإضافة إلى آخرين. (روسيا اليوم) ويأتي في المركز الأول الجزائري رياض محرز (أهلي جدة السعودي) براتب أسبوعي قدره 827.448 جنيه إسترليني، يليه السنغالي ساديو ماني (النصر السعودي) براتب 634.060 جنيه إسترليني، ثم السنغالي كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي) براتب 550.047 جنيه إسترليني.تستمر القائمة بتواجد أسماء بارزة مثل المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، والإيفواري فرانك كيسي (أهلي جدة)، والغاني توماس بارتي (أرسنال)، بالإضافة إلى آخرين. (روسيا اليوم)