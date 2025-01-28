على طريقة حكيمي: نجم ليفركوزن يفاجئ صديقته.. فماذا فعل؟

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زعمت تقارير إعلامية أن النيجيري فيكتور بونيفاس، مهاجم باير ليفركوزن، سار على نهج المغربي أشرف حكيمي بتسجيل ممتلكاته باسم والدته لتجنب أي مطالبات مالية من زوجته السابقة في حال حدوث الطلاق. التقارير أفادت بأن بونيفاس أنهى علاقة استمرت 4 سنوات مع صديقته النرويجية ريكي هيرمين، بعدما اكتشفت أن ممتلكاته مسجلة باسم والدته وأنه لا يملك سوى 1000 دولار في حسابه.بونيفاس رد على هذه المزاعم عبر منصة "إكس" نافياً صحتها، مؤكداً أنها أكاذيب لا أساس لها. من جانبها، قامت ريكي هيرمين بحذف محتوى حسابها على "إنستغرام" وجعلته خاصاً، لكنها لم ترد على التقارير المتعلقة بعلاقتها مع اللاعب.وفي سياق آخر، ارتبط اسم بونيفاس بالانتقال إلى النصر السعودي، حيث ذكرت تقارير أنه غاب عن تدريبات ليفركوزن بسبب مفاوضاته مع النادي السعودي، فيما تشير الاحتمالات إلى انتقاله قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية في 3 شباط المقبل. (ارم نيوز)