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رياضة
ريال مدريد يواجه أزمة غير متوقعة قبل مواجهة بريست في دوري الأبطال!
Lebanon 24
29-01-2025
|
03:19
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تلقى ريال مدريد ضربة قوية، بسبب حالة ملعب المباراة التي سيلعبها مساء اليوم الأربعاء، أمام بريست الفرنسي، في الجولة الثامنة من مرحلة الدوري في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
بعثة النادي المدريدي وصلت صباح الثلاثاء إلى جانجان، المدينة التي سيلعب فيها الفريق مباراته ضد ستاد بريست، وقام بالتدرب لفترة وجيزة من أجل تجربة الملعب وفقًا لما أكدته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
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وجاءت الصدمة باكتشاف حالة الملعب السيئة للغاية، حيث لاحظ العديد من اللاعبين بالفريق حساسية العشب الذي ستقام عليه موقعة الجولة الثامنة التي ستؤثر كثيرًا على مسار الفريق في دوري الأبطال. (جول)
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