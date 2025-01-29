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رياضة

ليفربول يرفض عروض الدوري السعودي لضم مهاجمه

Lebanon 24
29-01-2025 | 07:02
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رفض نادي ليفربول عرضين من الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف "الريدز".
 
وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "رفض نادي ليفربول عرضين من الدوري السعودي لضم المهاجم الأوروجواني داروين نونيز، واللاعب لن يرحل في يناير الجاري".
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ويرتبط داروين نونيز بعقد مع ليفربول حتى صيف 2028.

وقالت تقارير سابقة إن جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، ومدرب بنفيكا السابق، يتطلع للعمل مرة أخرى مع نونيز، الذي قدم مستويات رائعة تحت قيادته رفقة الفريق البرتغالي. (رةسيا اليوم) 
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