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رياضة

برشلونة يعلن قائمته أمام أتالانتا.. غيابات بارزة وعودة بيدري

Lebanon 24
29-01-2025 | 07:33
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أعلن هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمباراة أتالانتا المقرر لها، اليوم الأربعاء، في الجولة الثامنة، الأخيرة، من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة فليك غياب كل من مارك بيرنال وتير شتيغن وإينيغو مارتينيز وداني أولمو وأندرياس كريستنسن للإصابة، بينما عاد بيدري عقب تعافيه من فيروس في المعدة والأمعاء.
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وجاءت قائمة برشلونة كاملة لمباراة اليوم، كالآتي:

كوبارسي - بالدي - أراوخو - غافي - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - رافينيا - إيناكي بينيا - بابلو توري - فيرمين لوبيز - كاسادو - باو فيكتور - لامين يامال - فرينكي دي يونغ - كوندي - إريك جارسيا - تشيزني - كوشين - هيكتور فورت - جيرارد مارتن. (كووورة)
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