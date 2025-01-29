بسبب بطاقة حمراء.. تهديدات بقتل عائلة حكم رياضي!

Advertisement

أوضح ميكيل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الأول لكرة القدم، أنه يتعين على دوائر اللعبة "نبذ" الإساءات التي يتعرض لها الحُكام، وذلك بعدما تم استهداف الحكم مايكل أوليفر في أعقاب فوز النادي اللندني على وولفرهامبتون بالدوري الإنكليزي الممتاز.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" الأربعاء، أن أوليفر تعرض للإساءة عبر الإنترنت، وتضمنت تهديدات بالقتل لعائلته، بعدما أظهر البطاقة الحمراء لمايلز لويس سكيلي، مدافع أرسنال، السبت الماضي.وبين أرتيتا قبل مواجهة فريقه مضيفه جيرونا الإسباني في دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، أنه لا يميز بين لاعب أو مدرب أو حكم عندما يتحدث عن موضوع الإساءة، وقال:"علينا أن نعمل بمزيد من الجد للقضاء على هذا الجزء من اللعبة الذي لا يجلب سوى الأمور السيئة، ويترك طعمًا مُرًّا يجعل حياة الناس أكثر صعوبة، دعونا نخرجه، دعونا نطرده، هذا لمصلحة الجميع في عالم كرة القدم، يجب ألا يتم السماح به، لا نريده، لا نحتاجه، وبالتأكيد هذا يدمر رياضتنا، دعونا ننبذه". (الرياضية)