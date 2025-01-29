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رياضة

رغم انفصالهما.. بيكيه يفاجئ الجميع بعودته إلى منزل شاكيرا

Lebanon 24
29-01-2025 | 09:21
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فجر المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، البالغ من العمر 37 عامًا، مفاجأة كبيرة في الأيام الأخيرة بعودته إلى منزل زوجته السابقة الفنانة الكولومبية شاكيرا، الذي انفصل عنها في عام 2022 بعد علاقة دامت نحو 11 عامًا.
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وكشفت صحيفة "Vanitatis" أن بيكيه تواجد في منزل شاكيرا في الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة لرعاية الأطفال ساشا وميلانو، في ظل سفر شاكيرا مؤخرًا إلى المكسيك للتحضير لجولتها الغنائية التي ستستمر حتى شهر حزيران المقبل.
 
الجدير بالذكر، أن جيرارد بيكيه كان قد انتقل للعيش مع شريكته الحالية كلارا شيا في صيف 2023، وذلك في منزله السابق مع شاكيرا بمدينة برشلونة الإسبانية في منطقة كتالونيا، قبل أن يستقر خلال الشهور الأخيرة في مدينة ميامي الأميركية. (24)
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