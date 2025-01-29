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رياضة

تفاصيل صادمة.. لاعب كرة قدم شهير وزوجته يتعرضان لـ"سطو مسلح" (صورة)

Lebanon 24
29-01-2025 | 14:00
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كشفت تقارير صحافية، اليوم ألربعاء، أن أليكس بيرينغور لاعب فريق أتليتيك بلباو لاعب أتلتيك بلباو الإسباني وزوجته تعرضا لمحاولة سطو مسلح على منزلهما يوم الاثنين.

وأفادت صحيفة "إل كوريو" الإسبانية أن ثلاثة مسلحين اقتحموا منزل بيرينغور وزوجته في مونجيا، وهي بلدة في إقليم الباسك.
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ويقال إن لاعب كرة القدم البالغ من العمر 29 عامًا صد اللصوص الذين يرتدون أقنعة الوجه من خلال إغلاق باب زجاجي، ما منعهم من دخول المنزل.

وورد أن مسدسًا تم توجيهه بعد ذلك إلى بيرينغور وزوجته عارضة الأزياء صوفيا جيم، وانتهت محاولة السرقة، حيث تمكن بيرينغور من إخطار الشرطة أثناء الهجوم.

وبدأت الشرطة الإسبانية تحقيقًا في أعقاب محاولة السرقة، حيث فر اللصوص من مكان الحادث، ولم يتعرض اللاعب وزوجته لأذى، ولم يعلق الزوجان علنًا بعد الحادث. (العربية) 
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