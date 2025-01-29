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رياضة

خسارة ثانية للحكمة أمام الأهلي طرابلس

Lebanon 24
29-01-2025 | 12:00
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 عانى نادي الحكمة بيروت خسارة ثانية في دورة دبي الدولية الـ 34 لكرة السلة، امام الاهلي طرابلس الليبي الذي يقوده المدير الفني اللبناني فؤاد ابو شقرا بفارق سبع نقاط 82 - 89، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم.
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ومن المرجح ان يلتقي الحكمة في الدور ربع النهائي فريق بيروت فيرست كلوب، ما يعني وصول فريق لبناني للدور نصف النهائي.
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