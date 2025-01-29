بعد نيمار.. من سيغادر الدوري السعودي؟

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ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر الأربعاء أن "المسؤولين في النادي رفعوا إلى لجنة الاستدامة المسؤولة عن التعاقدات للأندية السعودية، طلب إنهاء العلاقة مع جيرارد".وأوضح المصدر أن "قرار إنهاء العلاقة مع جيرارد قد يتم اتخاذه اليوم أو غدا"، وذلك قبل مواجهة الشباب الجمعة في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري.ومن المرتقب أن يُعيّن الاتفاق المدرب سعد الشهري للإشراف على الفريق خلفا لقائد ليفربول السابق.وتواصلت لجنة الاستدامة مع جيرارد واتفقت معه على إنهاء كافة الإجراءات بالتراضي.ويأتي القرار بسبب نتائج الفريق الذي يحتل المركز الثاني عشر من خمسة انتصارات، أربعة تعادلات وثماني خسارات في 17 مباراة، إذ جمع 19 نقطة فقط، بفارق خمس نقاط عن المركز السادس عشر المهدد بالهبوط. (العربية)