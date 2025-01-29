بثلاثية.. ريال مدريد إلى ملحق الأبطال

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انتصر ريال مدريد على مضيفه ستاد بريست الفرنسي، بثلاثية دون رد، مساء الأربعاء، في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.ثلاثية الميرنغي حملت توقيع رودريغو جويس حيث سجل هدفين وجود بيلينغهام في الدقائق 27 و56 و78.وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في المركز 11، بينما تجمد رصيد ستاد بريست عند 13 نقطة في المركز 18.وبهذه النتيجة، تأهل ريال مدريد وستاد بريست إلى الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. (كووورة)