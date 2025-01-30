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رياضة
ملحق دوري الابطال.. مواجهات مثيرة ستنتجها القرعة
Lebanon 24
30-01-2025
|
00:18
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ستشهد قرعة ملحق الدور المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة الجمعة المقبل، مواجهات ساخنة محتملة.
وأسفر الدور الأول، الذي انتهى الأربعاء، عن تأهل 8 فرق مباشرةً، وهي:
"ليفربول - برشلونة - إنتر ميلان - ليل - أستون فيلا - أتلتيكو مدريد - ليفركوزن - آرسنال".
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أما احتمالات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 فستكون كالآتي:
-موناكو أو بريست ضد باريس سان جيرمان أو بنفيكا
سبورتنغ لشبونة أو كلوب بروج ضد أتالانتا أو بوروسيا دورتموند
سيلتيك أو مانشستر سيتي ضد ريال مدريد أو بايرن ميونخ
فينورد أو يوفنتوس ضد ميلان أو آيندهوفن
وستقام مباريات الذهاب في 11 و12 شباط المقبل، على أن يكون الإياب في 18 و19 من الشهر ذاته. (كووورة)
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