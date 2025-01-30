ملحق دوري الابطال.. مواجهات مثيرة ستنتجها القرعة

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ستشهد قرعة ملحق الدور المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة الجمعة المقبل، مواجهات ساخنة محتملة.وأسفر الدور الأول، الذي انتهى الأربعاء، عن تأهل 8 فرق مباشرةً، وهي:"ليفربول - برشلونة - إنتر ميلان - ليل - أستون فيلا - أتلتيكو مدريد - ليفركوزن - آرسنال".-موناكو أو بريست ضد باريس سان جيرمان أو بنفيكاسبورتنغ لشبونة أو كلوب بروج ضد أتالانتا أو بوروسيا دورتموندسيلتيك أو مانشستر سيتي ضد ريال مدريد أو بايرن ميونخفينورد أو يوفنتوس ضد ميلان أو آيندهوفنوستقام مباريات الذهاب في 11 و12 شباط المقبل، على أن يكون الإياب في 18 و19 من الشهر ذاته. (كووورة)