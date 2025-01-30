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رياضة

سان جيرمان يكتسح شتوتغارت برباعية ويحجز مقعده في الملحق

Lebanon 24
30-01-2025 | 01:26
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حقق باريس سان جيرمان فوزاً كبيراً على حساب مضيفه شتوتغارت 4-1 الأربعاء في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وسجل كل من عثمان ديمبلي "هاتريك" (17 و35 و54) وبرادلي باركولا (6) أهداف الفريق الباريسي فيما جاء هدف شتوتغارت بواسطة كريس فيهريش في الدقيقة 77. 
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وضمن الفريق الباريسي تواجده في الملحق المؤهل لثمن النهائي. 

واحتل باريس سان جيرمان المركز 15 في مرحلة الدوري برصيد 13 نقطة فيما غادر شتوتغارت المسابقة. (بي إن سبورتس)

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