هاتريك لاوتارو يقود إنتر للفوز على موناكو والتأهل لثمن النهائي

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حقق إنتر الفوز أمام ضيفه موناكو 3-صفر اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.وسجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أهداف المباراة (4 من ركلة جزاء و16 و67).وأكمل إنتر مرحلة الدوري في المركز الرابع بـ19 نقطة فيما ضمن موناكو (المركز 17 بـ13 نقطة) تواجده في الملحق المؤهل لثمن النهائي.وبلغ إنتر الدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا للموسم الرابع توالياً. (بي إن سبورتس)