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رياضة

فاجأت الجميع.. لاعبة التنس الشهيرة على كرسي متحرك بأول ظهور علني لها بعد أكثر من عامين (صورة)

Lebanon 24
30-01-2025 | 04:42
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تمكنت عدسات الكاميرات من رصد لاعبة التنس السابقة آنا كورنيكوفا في ظهورها العلني الأول بعد عامين من الغياب، مرتدية حذاءً طبيًا وبدلة رياضية سوداء، برفقة ابنتيها لوسي، 7 أعوام، وماري، 4 أعوام.

وفقًا للصور التي حصلت عليها صحيفة "نيويورك بوست"، شوهدت امرأة مجهولة الهوية تدفع كرسي لاعبة التنس البالغة من العمر 43 عامًا، والتي لديها 3 أطفال من المغني إنريكي إغليسياس، عبر ساحة انتظار السيارات بينما كانت المجموعة في طريقها إلى مركز تسوق.
 
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وحافظت كورنيكوفا وإغليسياس (49 عامًا)، على علاقة خاصة نسبيًا منذ لقائهما الأول في موقع تصوير فيديو أغنية Escape عام 2001.

وفي مقابلة عام 2023 مع People، تحدث إغليسياس عن كيفية تطور علاقتهما على مر السنين، موضحًا أن تجاربهما المشتركة في نظر الجمهور ساعدت في تقوية علاقتهما.

ورحب الزوجان بتوأمهما لوسي ونيكولاس في عام 2017، وتبعتهما ابنتهما الصغرى ماري في عام 2020. وأعرب إغليسياس سابقًا عن حبه للأبوة ،إذ أخبر جمهور حفل موسيقي في بودابست أنه تأثر بشدة لكونه أبًا.

وعلى الرغم من إبقاء حياتهما الشخصية بعيدًا عن دائرة الضوء، تحدث إغليسياس أحيانًا عن علاقتهما طويلة الأمد، معترفًا بالتحديات والنمو على مر السنين.

وفي حين أن طبيعة إصابة كورنيكوفا لا تزال غير واضحة، إلا أن الخروج الأخير أثار اهتمامًا عامًا برفاهيتها وحياتها الخاصة.(لها)


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