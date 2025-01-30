ربيع سالم رئيسا للاتحاد اللبناني لليخوت

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فازت بالتزكية الهيئة الادارية الجديدة للاتحاد اللبناني لليخوت، اثر الجمعية العمومية العادية الاستثنائية التي انعقدت في مركز الاتحاد بجونية ، وكان على جدول اعمالها مصادقة البيان المالي والاداري وفي حضور ممثل وزارة الشباب والرياضة المحامي ابراهيم شويري.ترأس الجلسة كبير السن من غير المرشحين ايلي شاهين ممثلا نادي حالات سيلينغ كلوب الذي اعلن فوز المرشحين السبعة بالتزكية .وبعدها اجتمع الفائزون ووزعوا المناصب على الشكل الآتي: الكومودور ربيع سالم رئيسا، الدكتورة كارلا شاغوري نائبة للرئيس، خيرلله خيرلله أمينا عاما،سيلفي دي كليرك حنا امينة الصندوق، كورين شداد اسطفان محاسبة، القنصل محمد الفقيه وكريستوف جبران عضوين مستشارين.