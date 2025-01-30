Advertisement

رياضة

ربيع سالم رئيسا للاتحاد اللبناني لليخوت

Lebanon 24
30-01-2025 | 05:39
A-
A+
Doc-P-1313525-638738377022552988.jpg
Doc-P-1313525-638738377022552988.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فازت بالتزكية الهيئة الادارية الجديدة للاتحاد اللبناني لليخوت، اثر الجمعية العمومية العادية الاستثنائية  التي انعقدت في مركز الاتحاد بجونية ، وكان على جدول اعمالها مصادقة البيان المالي والاداري  وفي حضور ممثل وزارة الشباب والرياضة المحامي ابراهيم شويري.
Advertisement

ترأس الجلسة كبير السن من غير المرشحين ايلي شاهين ممثلا نادي حالات سيلينغ كلوب الذي اعلن فوز المرشحين السبعة بالتزكية .

وبعدها اجتمع الفائزون ووزعوا المناصب على الشكل الآتي: الكومودور ربيع سالم رئيسا، الدكتورة كارلا شاغوري نائبة للرئيس، خيرلله خيرلله  أمينا عاما،

سيلفي دي كليرك حنا امينة الصندوق، كورين شداد اسطفان محاسبة، القنصل محمد الفقيه وكريستوف جبران عضوين مستشارين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:00 | 2025-01-30
07:00 | 2025-01-30
04:42 | 2025-01-30
03:54 | 2025-01-30
02:00 | 2025-01-30
01:26 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24