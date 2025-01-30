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رياضة

بعد انتهاء الدور الأول.. رقم تاريخي في دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
30-01-2025 | 07:00
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شهدت بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025 رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ المسابقة، بعد انتهاء الدور الأول.
 
وأسدل الستار على مرحلة دوري المجموعات للبطولة القارية، بعد الجولة الثامنة التي شهدت إقامة 18 مباراة في توقيت واحد.
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وقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بتغيير نظام دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

وأصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24، يخوضون ملحقا بنظام الذهاب والإياب، تصعد منه 8 فرق إلى دور الـ16.

وشهد الدور الأول من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 أكبر عدد أهداف في البطولة بواقع 470 هدفا.

وكان الدور الأول لموسم 2019-2020 شهد أكبر عدد أهداف بالدور الأول بـ308 هدفا ولكن بمشاركة 32 فريقا فقط. (روسيا اليوم) 
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