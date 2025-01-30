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رياضة

رد مفاجئ من رونالدو عن علاقته بميسي.. فماذا قال؟

Lebanon 24
30-01-2025 | 14:00
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كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تفاصيل علاقته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مقابلة مرتقبة مع الإعلامي الإسباني إيدو أغيري عبر قناة (laSextaTV).
 
 
ومن المتوقع أن يتناول رونالدو في المقابلة العديد من القضايا المهمة المتعلقة بمسيرته الكروية، بالإضافة إلى حديثه عن زملائه ومنافسيه مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، وأخيرًا ميسي. كما سيغطي أيضًا جوانب من حياته الشخصية، متحدثًا عن أسرته وعلاقته بأبنائه وشريكته جورجينا رودريغيز، وستُعرض المقابلة يوم الاثنين المقبل.
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وفيما يتعلق بعلاقته بميسي، قال رونالدو بشكل مفاجئ: "لم تكن علاقتي سيئة مع ميسي على الإطلاق". وعند سؤاله عن إمكانية تكرار الأرقام القياسية التي حققها هو وميسي في كرة القدم، أضاف: "أتمنى أن تكون كرة القدم في أفضل حالاتها دائمًا، ولكنني أرى أن تكرار مثل هذه الأرقام سيكون أمرًا صعبًا للغاية".

ورغم التصريحات الإيجابية التي أدلى بها رونالدو عن علاقته بميسي، فإن النجم البرتغالي أشار في أكثر من مرة في تصريحات سابقة إلى عدم أحقية ميسي ببعض الجوائز الفردية التي فاز بها، مثل الكرة الذهبية، مما يفتح بابًا للتكهنات حول حقيقة العلاقة بين اللاعبين. 

حاليًا، يلعب رونالدو في صفوف النصر السعودي، بينما يقضي ميسي تجربته في الدوري الأميركي مع فريق إنتر ميامي. (ارم نيوز)
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