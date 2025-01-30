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رياضة

مأساة كبيرة: حادث تحطم طائرة أميركية يضم متزلجين فنيين كبار!

Lebanon 24
30-01-2025 | 16:00
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تحطمت طائرة ركاب محلية تابعة لشركة أميركان إيرلاينز بالقرب من مطار ريغان الوطني في واشنطن مساء الأربعاء، وكان على متنها العديد من متزلجي التزلج الفني على الجليد، بالإضافة إلى مدربين وأفراد عائلاتهم، وقد كانوا عائدين من معسكر تدريبي في كانساس بالتزامن مع بطولة الولايات المتحدة للتزلج الفني.
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والاتحاد الأميركي للتزلج الفني عبر عن صدمته وحزنه تجاه الحادث، مشيرًا إلى أن عدد القتلى غير محدد، لكن هناك توقعات بعدم وجود ناجين.

من بين المتزلجين الذين كانوا على متن الطائرة، تم تأكيد وجود مدربي التزلج الفني الروسيين السابقين يفجينيا شيشكوفا وفاديم نوموف، بالإضافة إلى ابنهما مكسيم. كما كانت المدربة إينا فوليانسكايا، لاعبة سابقة في الاتحاد السوفيتي، من بين الركاب. الحادث وقع نتيجة اصطدام الطائرة مع طائرة هليكوبتر بلاك هوك تابعة للجيش الأميركي، مما أدى إلى سقوط الطائرتين في نهر بوتوماك. (ارم نيوز9
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