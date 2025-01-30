صراع في منتخب الأرجنتين بسبب "طليقة إنزو".. فما القصة؟

كشفت تقارير إعلامية أن النجم الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب تشيلسي الإنكليزي، يسعى لإصلاح علاقته مع صديقته السابقة فالنتينا سيرفانتس بعد انفصالهما المفاجئ في تشرين الأول الماضي. وظهرت شائعات عن عودتهما معًا الأسبوع الماضي بعد رصدهما في لندن وهما يتبادلان القبلات ويمسكان بأيديهما، بالإضافة إلى نشر فالنتينا صورًا على "إنستغرام" أثارت ردود فعل متابعيها.

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وكان إنزو قد انفصل عن فالنتينا بسبب رغبته في العيش بمفرده بعد الزواج المبكر. من جهتها، اعترفت فالنتينا في مقابلة تلفزيونية بأنها لا تزال تحب إنزو بعد الانفصال. وقد أظهرت تقارير أرجنتينية أن الثنائي قرر إعطاء علاقتهما فرصة ثانية بعد مشاهدتهما معًا في متجر ملابس بلندن.



من جانب آخر، كشف الصحفي دانييل فافا أن إنزو يسعى للعودة إلى فالنتينا بعد علمه بمحاولات أحد زملائه في المنتخب الأرجنتيني للتقرب منها. لم يكشف الصحفي عن هوية اللاعب المعني، لكن التقارير تشير إلى أن عدة لاعبين تواصلوا مع فالنتينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ الانفصال. (ارم نيوز)