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رياضة
"مهووس بي".. محمد صلاح يقتحم كعكة عيد ميلاد أسطورة ليفربول
Lebanon 24
31-01-2025
|
02:02
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شهدت العلاقة بين محمد صلاح نجم ليفربول وجيمي كاراجر أسطورة النادي السابق توترا ملحوظا، حيث تبادلا التصريحات اللاذعة. فقد انتقد كاراجر صلاح في عدة مناسبات، ليعود "مو" برد حاد، واصفا إياه بـ"المهووس به".
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ولكن، جاء التفاعل مفاجئا خلال احتفال كاراجر بعيد ميلاده في استوديو قنوات CBS، حيث أعد طاقم القناة كعكة عيد ميلاد خاصة تحمل صورته بقميص إيفرتون وصورة أخرى لصلاح بقميص ليفربول، وهو ما أثار ضحك الحضور في لفتة طريفة.
وكان ذلك بعد انتقادات كاراجر الأخيرة عبر "سكاي سبورت"، حيث دعا صلاح وزميله ترينت أرنولد للاقتداء باحترافية فيرجيل فان دايك. فرد صلاح عبر منصة "إكس" قائلاً: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي"، مصحوباً بتعبير ساخر.
لكن كاراجر لم يتردد في الرد بمزحة، حيث قال: "كنت دائما مهووسا بك، وأتمنى أن يستمر هذا الهوس الموسم المقبل"، في إشارة إلى رغبته في بقاء صلاح مع ليفربول وتعزيز فرص الفريق في المنافسات المقبلة. (روسيا اليوم)
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