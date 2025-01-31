Advertisement

رياضة

"مهووس بي".. محمد صلاح يقتحم كعكة عيد ميلاد أسطورة ليفربول

Lebanon 24
31-01-2025 | 02:02
A-
A+
Doc-P-1313847-638739115845124883.jpg
Doc-P-1313847-638739115845124883.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت العلاقة بين محمد صلاح نجم ليفربول وجيمي كاراجر أسطورة النادي السابق توترا ملحوظا، حيث تبادلا التصريحات اللاذعة. فقد انتقد كاراجر صلاح في عدة مناسبات، ليعود "مو" برد حاد، واصفا إياه بـ"المهووس به".
Advertisement

ولكن، جاء التفاعل مفاجئا خلال احتفال كاراجر بعيد ميلاده في استوديو قنوات CBS، حيث أعد طاقم القناة كعكة عيد ميلاد خاصة تحمل صورته بقميص إيفرتون وصورة أخرى لصلاح بقميص ليفربول، وهو ما أثار ضحك الحضور في لفتة طريفة.

وكان ذلك بعد انتقادات كاراجر الأخيرة عبر "سكاي سبورت"، حيث دعا صلاح وزميله ترينت أرنولد للاقتداء باحترافية فيرجيل فان دايك. فرد صلاح عبر منصة "إكس" قائلاً: "بدأت أعتقد أنك مهووس بي"، مصحوباً بتعبير ساخر.
 
 



لكن كاراجر لم يتردد في الرد بمزحة، حيث قال: "كنت دائما مهووسا بك، وأتمنى أن يستمر هذا الهوس الموسم المقبل"، في إشارة إلى رغبته في بقاء صلاح مع ليفربول وتعزيز فرص الفريق في المنافسات المقبلة. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:51 | 2025-01-31
23:00 | 2025-01-30
16:00 | 2025-01-30
14:00 | 2025-01-30
09:00 | 2025-01-30
07:00 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24