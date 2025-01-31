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رياضة

مواجهات نارية.. قرعة الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
31-01-2025 | 06:34
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أجريت، الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية مراسم قرعة الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد لموسم 2024-2025.


وتأهلت 8 فرق من مرحلة الدوري التي ضمت 36 فريقا مباشرة إلى دور الستة عشر، بينما ستقام مرحلة فاصلة من مباراتي ذهاب وإياب في فبراير المقبل بين الفرق التي احتلت المراكز من التاسع وحتى 24.
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وفي ما يلي نتيجة قرعة الدور الفاصل:

كلوب بروج البلجيكي ضد أتلانتا الإيطالي.
سبورتنغ لشبونة البرتغالي ضد بروسيا دورتموند الألماني.
مانشستر سيتي الإنكليزي ضد ريال مدريد الإسباني.
سيلتيك الاسكتلندي ضد بايرن ميونيخ الألماني.
يوفنتوس الإيطالي ضد أيندهوفن الهولندي.
فينوورد الهولندي ضد ميلان الإيطالي.
بريست الفرنسي ضد باريس سان جرمان الفرنسي.
موناكو الفرنسي ضد بنفيكا البرتغالي. (سكاي نيوز عربية) 
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