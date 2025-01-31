بعد صدامه مع ريال مدريد.. أول تعليق من مانشستر سيتي

أكد سفير نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بول ديكوف أن مواجهة فريقه ضد ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ستكون مثيرة في الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي للبطولة.

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وقال بول ديكوف عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب إجراء القرعة اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية: "في دوري الأبطال، كي تصبح الأفضل، يجب أن تواجه الأقوى، وبالتأكيد ستكون مواجهة مثيرة".وأشار ديكوف إلى أن: "مانشستر ستي قد استعاد بعض لاعبيه المصابين في الفترة الأخيرة، وسنحاول الفوز والمنافسة على كل الألقاب".ونوه "النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا كان مثيرا، ورأيت شغف الكثيرين في متابعة بقية مباريات الجولة الأخيرة على الهواتف المحمولة، وظلت الإثارة حتى اللحظات الأخيرة".ويستقبل فريق مانشستر سيتي ضيفه ريال مدريد، في مباراة الذهاب، أحد يومي 11 أو 12 شباط المقبل، على ملعب "الاتحاد"، على أن تتجدد المواجهة بين العملاقين الأوروبيين في مباراة الإياب بعد أسبوع من ذلك على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الفريق الملكي بالعاصمة مدريد.