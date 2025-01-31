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رياضة

رونالدو يعلق على إمكانية عودته إلى ريال مدريد.. ماذا قال؟

Lebanon 24
31-01-2025 | 10:34
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لم يستبعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد قائد النصر السعودي إمكانية العودة من جديد إلى ملعب "سانتياغو بيرنابيو".
 
ورغم أنه استبعد العودة كلاعب في أي شكل من الأشكال، إلا أنه فتح الباب لاحتمالية العودة إلى النادي بعد نهاية مسيرته الكروية.
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ولعب رونالدو في صفوف ريال مدريد خلال الفترة بين 2009 إلى 2018 وساهم في تحقيق العديد من البطولات على رأسها لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

وقال رونالدو عبر برنامج "الشيرينغيتو" حول عودته إلى ريال مدريد قائلا: "ربما بعد انتهاء مسيرتي يمكن أن يحدث شيء ما".
 
وأضاف أيضا: "من حيث كرة القدم ربما كان ذلك هو المكان الذي كنت فيه الأسعد". (سكاي نيوز عربية) 
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