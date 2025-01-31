البرتغالي فونسيكا يتولى تدريب ليون

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أعلن نادي أولمبيك ليون، الجمعة، التعاقد مع البرتغالي باولو فونسيكا مدربا لفريق كرة القدم، لمدة عامين ونصف، خلفا لبيير سيج الذي أقيل بسبب سوء النتائج.وقال النادي الفرنسي عبر موقعه الإلكتروني بالإنترنت: "يسعد نادي أولمبيك ليون أن يعلن عن تعيين باولو فونسيكا مدربا للفريق المحترف حتى 30 حزيران 2027".وتابع: "يأتي هذا الاختيار الذي اتخذه بالإجماع (مالك النادي) جون تكستور والإدارة الرياضية بأكملها، في إطار الرغبة بمنح أولمبيك ليون طموحا قويا، سواء على الساحة الوطنية أو الأوروبية".وكان فونسيكا (51 عاما) أشرف على تدريب بورتو وسبورتينغ براغا في البرتغال، ثم شاختار دونيتسك الأوكراني، ومن بعده روما الإيطالي بين عامي 2019 و2021 قبل أن ينضم إلى ليل (2022-2024) ثم ميلان الذي أقاله في 30 كانون الأول 2024.