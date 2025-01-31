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رياضة

كرواتيا تتأهل لنهائي بطولة كأس العالم على حساب فرنسا

Lebanon 24
31-01-2025 | 23:00
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بلغ المنتخب الكرواتي نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد التي يستضيفها على أراضيه بالمشاركة مع النرويج والدنمارك، بتغلبه على فرنسا 31-28، مساء الخميس، على صالة "زغرب أرينا" في الدور نصف النهائي.
المنتخب الكرواتي نجح في فرض تفوقه وسيطرته على مجريات اللعب، وتفوق في نتيجة اللقاء حيث أنهى الشوط الأول بفارق 7 أهداف 18-11، بفضل تألق لاعبيه ، وخاصة الحارس دومينيك كوزمانوفيتش.
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وحاول منتخب فرنسا الاستفاقة في الشوط الثاني لكن الفارق الكبير في الأهداف حال دون عودته في النتيجة، مكتفيا بتقليص الفارق لثلاث أهداف، لتفوز كرواتيا بالمباراة وتعبر إلى النهائي بالفوز 31-28.
وأخفق المنتخب الفرنسي، الذي تأهل لنصف النهائي على حساب مصر بشق الأنفس، في تحقيق حلم التتويج بلقبه السابع، باعتباره حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة العالم برصيد 6 ألقاب،
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخب كرواتيا، بطل نسخة 2003، إلى نهائي البطولة، منذ نسخة عام 2009، ليضرب موعدا مع الفائز من الدنمارك والبرتغال في نصف النهائي الآخر.
(الاناضول)
 
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