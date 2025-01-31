13
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بيروت الفائز على الحكمة يلاقي منتخب الامارات في نصف نهائي سلة دبي الـ 34 الدولية
Lebanon 24
31-01-2025
|
15:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضرب بيروت اللبناني موعدا مع منتخب الإمارات في الدور نصف النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 34 والتي تقام في راشد بن حمدان بنادي النصر، بفوزه على مواطنه الحكمة بيروت في ختام مباريات الدور ربع النهائي 87-74.
Advertisement
وكان منتخب الإمارات حقق الفوز على أهلي طرابلس الليبي 87-84.
وتجمع المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي منتخب تونس وسترونج الفلبيني اللذان تأهلا في اليوم الأول للدور ربع النهائي. وتقام مباراتا نصف النهائي مساء السبت ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية مساء الأحد.
Advertisement
الأكثر قراءة
نجم مسلسل "الهيبة" السوري يُهاجم أحمد الشرع بشكل عنيف.. "ممكن حدا يذكرو"! (صور)
Lebanon 24
نجم مسلسل "الهيبة" السوري يُهاجم أحمد الشرع بشكل عنيف.. "ممكن حدا يذكرو"! (صور)
02:19 | 2025-01-31
31/01/2025 02:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على موعد مع "انقلاب" في الطقس.. بعد أسابيع من الجفاف استعدوا للكتل الهوائية الباردة والصقيع والثلوج
Lebanon 24
لبنان على موعد مع "انقلاب" في الطقس.. بعد أسابيع من الجفاف استعدوا للكتل الهوائية الباردة والصقيع والثلوج
01:18 | 2025-01-31
31/01/2025 01:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إلقاء القبض على إبن خالة بشار الأسد... وهذه صورته بعد اعتقاله
Lebanon 24
إلقاء القبض على إبن خالة بشار الأسد... وهذه صورته بعد اعتقاله
09:33 | 2025-01-31
31/01/2025 09:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة استخباراتية عن "حزب الله".. صحيفة تعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة استخباراتية عن "حزب الله".. صحيفة تعلنها!
14:39 | 2025-01-31
31/01/2025 02:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحلة فنيّة طويلة... الموت يُغيِّب أحد أبرز الفنانين (صورة)
Lebanon 24
بعد رحلة فنيّة طويلة... الموت يُغيِّب أحد أبرز الفنانين (صورة)
05:05 | 2025-01-31
31/01/2025 05:05:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:30 | 2025-01-31
البرتغالي فونسيكا يتولى تدريب ليون
13:00 | 2025-01-31
غوارديولا يعلّق على مواجهة ريال مدريد في أبطال أوروبا
10:34 | 2025-01-31
رونالدو يعلق على إمكانية عودته إلى ريال مدريد.. ماذا قال؟
09:10 | 2025-01-31
بعد صدامه مع ريال مدريد.. أول تعليق من مانشستر سيتي
06:34 | 2025-01-31
مواجهات نارية.. قرعة الدور الفاصل في دوري أبطال أوروبا
04:29 | 2025-01-31
لبنان يحصد خمس ميداليات في البطولة العربية للمبارزة
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
01/02/2025 00:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
01/02/2025 00:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
01/02/2025 00:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24