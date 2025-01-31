بيروت الفائز على الحكمة يلاقي منتخب الامارات في نصف نهائي سلة دبي الـ 34 الدولية

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ضرب بيروت اللبناني موعدا مع منتخب الإمارات في الدور نصف النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 34 والتي تقام في راشد بن حمدان بنادي النصر، بفوزه على مواطنه الحكمة بيروت في ختام مباريات الدور ربع النهائي 87-74.وكان منتخب الإمارات حقق الفوز على أهلي طرابلس الليبي 87-84.وتجمع المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي منتخب تونس وسترونج الفلبيني اللذان تأهلا في اليوم الأول للدور ربع النهائي. وتقام مباراتا نصف النهائي مساء السبت ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية مساء الأحد.