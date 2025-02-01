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رياضة
استبعد ولادة نجوم كرة قدم يحطمون أرقامه.. رونالدو يكشف جانباً جديداً من علاقته بميسي
Lebanon 24
01-02-2025
|
01:00
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في لقاء سيبث كاملا يوم الاثنين المقبل عبر قناة "لا سيكستا" الإسبانية، كشف الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو جانبا جديدا من علاقته بمنافسه الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وأجرى الإعلامي الإسباني إيدو أغيري وأحد المقربين لمهاجم نادي النصر، مقابلة طويلة مع الأخير تحدث فيها عن عدد من الجوانب، مثل علاقته بريال مدريد ورئيسه بيريز وغيرها.
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وظهر كرستيانو في مقطع تشويقي من اللقاء وهو يتحدث كيف أن ابنه جونيور فضل النجم الفرنسي كيليان مبابي على والده، على الرغم من أن البرتغالي هو أكثر من سجل أهدافا في تاريخ القدم.
وفي مقطع تشويقي آخر ظهر رونالدو وهو يتحدث عن علاقته بميسي، إذ يعتبر محبو كرة القدم أن تنافس الثنائي يعد من الأفضل في تاريخ الرياضات، إذ استمر الصراع الرياضي بينهما من 2009 حتى 2018 بقميصي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين قبل أن ينتقلا لاحقا إلى عدة أندية.
وأبان رونالدو في المقابلة قائلا: إطلاقا ليس لدي علاقة سيئة مع ميسي"، ردا على سؤال إيدو إن كان هناك من قد يسجل أهدافا مثل الثنائي الأسطوري، لكن البرتغالي أكد أنه يستبعد ولادة نجوم كرة قدم يحطمون أرقامه وأرقام الأرجنتيني.(العربية)
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