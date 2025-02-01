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رياضة

مباراة درامية بالدوري المصري.. احتفال غريب من قبل لاعب واعتداء على الحكم! (فيديو)

Lebanon 24
01-02-2025 | 03:00
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حصلت خلال مباراة نادي الإسماعيلي وضيفه طلائع الجيش (1-2) التي جمعتهما أمس الجمعة، ضمن الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عدة أحداث درامية وغريبة.

افتتح لاعب خط الوسط مروان حمدي التسجيل "للدراويش" بهدف مبكر بعد مرور 6 دقائق فقط على انطلاق صفارة البداية، ليحتفل بطريقة غريبة حيث قام بارتداء "معطف طبيب".
 
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ومروان حمدي طبيب فعلا بجانب كونه لاعب كرة قدم، حيث كان يدرس في كلية الطب.

وسبق أن قال مروان في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" أنه كان يدرس في كلية الطب البشري ثم قام بالتحول إلى كلية العلاج الطبيعي لكي يتمكن من الموازنة بين الدراسة وكرة القدم.

ولكن الضيوف ردوا الصاع صاعين بتسجيلهم هدفين متتاليين عبر المهاجم النيجيري غودوين أوكوارا، ولاعب خط الوسط المصري رجب عمران ضربة جزاء في الدقيقتين (53، و88 من ركلة جزاء) على الترتيب.

واقتحم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي أحمد فهيم أرض الملعب واعتدى بالأيدي على الحكم نادر قمر الدولة، بعد احتسابه ركلة الجزاء.

وانتهى الموقف بتدخل الأمن لإخراج عضو مجلس إدارة الإسماعيلي من الملعب.
 
 
وتعرض نادي الإسماعيلي للهزيمة الثانية على التوالي وتوقف رصيده عند 12 نقطة وتراجع إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري.

بينما تقدم نادي طلائع الجيش إلى المركز الثامن على سلم الترتيب برصيد 15 نقطة.(روسيا اليوم)

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