سيُقام في الولايات المتحدة.. شاهدوا الكرة الرسمية لكأس العالم للأندية 2025

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم أمس الجمعة، بالكشف عن الكرة الرسمية لنهائيات كأس العالم للأندية 2025، المقررة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 حزيران إلى 13 تموز المقبلين.



وقال الـ"فيفا" عبر موقعه الإلكتروني إن شركة "أديداس - adidas" للأدوات الرياضية، بعد تعيينها مزوداً رسميا لكأس العالم للأندية 2025، أماط الشريك العريق للاتحاد الدولي لكرة القدم، اللثام عن التصميم الأيقوني والتكنولوجيا الحديثة التي تتميز بها الكرة الرسمية لمباريات البطولة.



ويحتفل عبر تصميم الكرة هذا بالبلد المضيف، عبر استخدام تصاميم بارزة وشعارات مرتبطة بإرث الولايات المتحدة الأمريكية. وتتميز الكرة بخلفية لؤلؤية وزخرفات مسننة الحواف تضم نجوما وأشرطة بالأحمر والأبيض والأزرق، في إشارة إلى علم الدولة المضيفة.



وقد صمّمت هذه الكرة لتوفر مستويات أعلى من الدقة أثناء اللعب عبر استخدام تقنية "PRECISIONSHELL"، وهي عبارة عن 20 قطعة موزعة بصورة استراتيجية ومخفية في أخاديد السطح الخارجي للكرة. أما تحت الطبقة الخارجية، فيتواصل تحسين الأداء من خلال تكنولوجيا "CTR-CORE" المصممة للحفاظ على الدقة والانسجام أثناء تنقل الكرة، من خلال مساعدتها على الاحتفاظ بشكلها وبكمية الهواء في داخلها، لمزيد من السرعة والدقة أثناء اللعب.

Introducing the Official @adidasfootball Match Ball FIFA Club World Cup 2025! #TakeItToTheWorld | #FIFACWC — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) January 31, 2025 Advertisement

وأشار الـ"فيفا" إلى أن نظام "الكرة المتصلة بالتكنولوجيا" يرسل بيانات وحدة قياس الممانعة "IMU" بوتيرة 500 مرة في الثانية، وبصورة مباشرة إلى حكم الفيديو المساعد، علما أن النظام يستعين أيضا ببيانات موقع اللاعب والذكاء الاصطناعي، مما يساعد حكام الفيديو على اتخاذ قرارات تحكيمية أسرع فيما يتعلق بحالات التسلل، كما يتيح لهم إمكانية رصد كل لمسة للكرة، مما يساهم في تقليص الوقت المهدور خلال اتخاذ القرارات المتعلقة ببعض الحالات المعيّنة، مثل احتمال احتساب لمسة يد.



كما أعلنت شركة "أديداس" أنها ستقوم بتزويد الحكام والمتطوعين وموظفي "فيفا" في البطولة بالزي الرسمي، مشيرة إلى التزامها بالجودة والاستدامة من خلال توفير ملابس ممتازة الأداء للمشاركين في الحدث.



وستشهد البطولة، التي تعد الأكبر في تاريخ كأس العالم للأندية، مشاركة 32 فريقا من مختلف القارات، حيث ستستخدم الكرة الجديدة في جميع المباريات، بما في ذلك المباراة الافتتاحية يوم السبت 14 حزيران 2025، في ميامي، والنهائية التي ستقام يوم الأحد 13 تموز ، على ملعب "ميتلايف" في نيويورك.



وأكد الـ"فيفا" أن جميع مباريات البطولة الـ63 ستبث مباشرة مجانا عبر موقع "DAZN.com".(روسيا اليوم)







