البيرو تحسم مواجهتها مع لبنان في "كأس ديفيس"

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وتأهلت البيرو الى المجموعة العالمية الاولى.وبعدما تقدمت البيرو على لبنان 2-0 في اليوم الأول الجمعة، نجح الفريق الأميركي الجنوبي في تحقيق الفوز الثالث في فئة الزوجي اليوم السبت لتتقدّم البيرو بثلاثة انتصارات وهي النتيجة الكافية لتتأهل الى مجموعة النخبة.وفي اليوم الثاني السبت، وفي فئة زوجي الرجال، فاز الثنائي البيروفياني اينياسيو بوز وكونر دلينو على الثنائي اللبناني هادي حبيب وبنجامن حسن 6-4، 7-5.