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رياضة

فوز ثاني لسيدات البوشرية في البطولة الودية بالكويت

Lebanon 24
01-02-2025 | 08:17
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ضمنت سيدات الشبيبة البوشرية صدارة المجموعة الثانية في البطولة الودية الدولية الثانية لنادي سلوى صباح للسيدات في الكرة الطائرة، بفوز ثان تواليا على منتخب تونس 3 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في قاعة نادي سلوى الصباح بدولة الكويت.
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وتلعب سيدات البوشرية في ختام الدور الاول مع العلا السعودي الاولى بعد ظهر الاحد، وسبق لهن الفوز في مباراتهم الاولى الجمعة على منتخب قطر بثلاثة اشواط نظيفة.
 
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