فوز ثاني لسيدات البوشرية في البطولة الودية بالكويت

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وتلعب سيدات البوشرية في ختام الدور الاول مع العلا السعودي الاولى بعد ظهر الاحد، وسبق لهن الفوز في مباراتهم الاولى الجمعة على منتخب قطر بثلاثة اشواط نظيفة.