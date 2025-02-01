صلاح يحجز لنفسه مكانا في قائمة تاريخية.. إليكم التفاصيل

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سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا لليفربول، أمام مضيفه بورنموث مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنكليزي الممتاز.وجاء هدف صلاح في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، رافعا رصيده إلى 20 هدفا، في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم.كما أصبح خامس لاعب فقط في تاريخ البريميرليغ، يسجل 20 هدفًا أو أكثر في 5 مواسم مختلفة، بعد آلان شيرر (7 مرات)، سيرجيو أغويرو وهاري كين (6) وتيري هنري (5).كما عادل صلاح عدد الأهداف التي سجلها أسطورة تشيلسي، فرانك لامبارد، في الدوري الإنكليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 177 هدفا، ليتقاسم معه المركز السادس في لائحة الهدافين التاريخيين، بفارق 7 أهداف فقط خلف سيرجيو أغويرو، صاحب المركز الخامس.كما رفع الفرعون المصري رصيده إلى 10 أهداف، في 12 مباراة خاضها مع ليفربول ضد بورنموث، ليعزز مكانته كهداف تاريخي لهذه المواجهة. (كووورة)