Advertisement

رياضة

3 أندية مغربية خارج الميركاتو الشتوي

Lebanon 24
01-02-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1314473-638740323350449222.png
Doc-P-1314473-638740323350449222.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتهى الميركاتو الشتوي المغربي، دون مفاجآت تذكر.

وعلم "كووورة" أن 3 فرق لم تنجز أي صفقات واكتفت بدور المتابع لما دار في الميركاتو، وهي إضافة للرجاء، حسنية أكادير والدفاع الجديدي، الذي اكتفى بالتعاقد مع البرتغالي ألميدا للإشراف على جهازه الفني.
Advertisement

وظهر في الصورة ممثلا الشمال اتحاد طنجة ب10 تعاقدات والمغرب التطواني ب 8 صفقات في طليعة الفرق التي كانت نشيطة في السوق، إضافة لنادي الوداد الذي أنجز 8 صفقات إضافة إلى 21 صفقة في الميركاتو الصيفي الماضي.

واستغنى الوداد عن 9 لاعبين بينهم الموريتاني ولد بانا عمار الذي باعه للاتحاد الليبي ب 500 ألف دولار.

واكتفى الجيش الملكي بتعاقد واحد هم السنغالي ميندي مدافع نادي الجرجيس التونسي السابق. (كووورة)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2025-02-01
12:00 | 2025-02-01
08:17 | 2025-02-01
07:41 | 2025-02-01
04:00 | 2025-02-01
03:00 | 2025-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24