3 أندية مغربية خارج الميركاتو الشتوي

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انتهى الميركاتو الشتوي المغربي، دون مفاجآت تذكر.وعلم "كووورة" أن 3 فرق لم تنجز أي صفقات واكتفت بدور المتابع لما دار في الميركاتو، وهي إضافة للرجاء، حسنية أكادير والدفاع الجديدي، الذي اكتفى بالتعاقد مع البرتغالي ألميدا للإشراف على جهازه الفني.وظهر في الصورة ممثلا الشمال اتحاد طنجة ب10 تعاقدات والمغرب التطواني ب 8 صفقات في طليعة الفرق التي كانت نشيطة في السوق، إضافة لنادي الوداد الذي أنجز 8 صفقات إضافة إلى 21 صفقة في الميركاتو الصيفي الماضي.واستغنى الوداد عن 9 لاعبين بينهم الموريتاني ولد بانا عمار الذي باعه للاتحاد الليبي ب 500 ألف دولار.واكتفى الجيش الملكي بتعاقد واحد هم السنغالي ميندي مدافع نادي الجرجيس التونسي السابق. (كووورة)