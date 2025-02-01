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رياضة

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بورنموث

Lebanon 24
01-02-2025 | 16:00
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قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق الفوز أمام مضيفه بورنموث 2-صفر اليوم السبت في الجولة 24 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وسجل النجم المصري هدفي المباراة (30 من ركلة جزاء و75) لينفرد بالمركز السادس في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 178 هدفاً. 
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وأصبح صلاح أول لاعب يشارك بـ 34 هدفاً بعد 23 مباراة في موسم واحد من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح 21 هدفاً في 23 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم بعدما سجل 18 هدفاً في 32 مباراة خاضها في المسابقة الموسم الماضي. 

وعندما افتتح النجم المصري التسجيل لفريق ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 30، سجل صلاح هدفه الـ300 في مسيرته الأوروبية كما أنّه تساوى مع فرانك لامبارد في المركز السادس في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 177 هدفاً. 

وفاز ليفربول في 9 من أصل 12 مباراة خارج أرضه في البريميرليغ هذا الموسم كما أنه تجنب الهزيمة في جميع مبارياته الـ12 خارج أرضه في الدوري. 

ويحتل ليفربول الصدارة بـ56 نقطة. (بي إن سبورتس)
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