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رياضة
أتليتيكو مدريد يستعيد نغمة الانتصارات
Lebanon 24
01-02-2025
|
23:00
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استعاد أتليتيكو مدريد نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه ريال مايوركا بهدفين دون رد السبت لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.
افتتح أصحاب الأرض التسجيل عند الدقيقة 26 بهدف سجله سامويل لينو، وقبل نهاية المباراة (3+90) وبطريقة رائعة تمكن النجم الفرنسي أنطوان غريزمان من تسجيل الهدف الثاني، ليواصل بذلك رجال دييغو سيميوني الضغط على المتصدر ريال مدريد.
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وبات سيميوني أول مدرب يخوض 500 مباراة مع فريق واحد في الدوري الإسباني.
وبعد سلسلة من 15 فوزاً متتالياً في جميع المسابقات، سقط أتليتيكو أمام ليغانيس 0-1 ثم تعادل مع ضيفه فياريال 1-1 في المرحلتين الماضيتين، لكنه واصل مشواره الناجح في دوري الأبطال وتغلب على باير ليفركوزن الألماني 2-1 ثم ريد بول سالزبورغ النمسوي 4-1 خارج الديار، ليضمن تأهله المباشر إلى ثمن النهائي كخامس المجموعة الموحدة.
ثم عاد "لوس روخيبلانكوس" السبت إلى الانتصارات في الدوري ورفعوا رصيدهم إلى 48 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن برشلونة الثالث الذي يلتقي الأحد مع ألافيس. (بي إن سبورتس)
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