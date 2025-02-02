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رياضة

بالصور: حبيبة لاعب برشلونة تخطف الأنظار خلال تجديد عقده

Lebanon 24
02-02-2025 | 01:41
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خطفت آنا بيلايو، حبيبة الدولي الإسباني غافي، لاعب وسط برشلونة، الأنظار بإطلالتها معه خلال مراسم تجديد عقده الجديد مع الفريق الإسباني.

وفي الأسابيع الأخيرة، ارتبط اسم غافي بالإسبانية آنا بيلايو، وجاء ذلك بسبب نشاط نجم برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاعل اللاعب مع منشوراتها في عدة مناسبات بتعليقات تشير إلى إعجابه بها.
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كما شوهدت "آنا" مؤخرا وهي تدعم غافي في الملعب عقب عودته من فترة إصابة طويلة، إذ قبّلها أمام الجميع، ما دعم التقارير التي تتحدث عن ارتباطهما بشكل أكبر.


وأعلن برشلونة توصله لاتفاق مع غافي بشأن تجديد عقده، ليستمر في النادي حتى 30 حزيران 2030.

وأصبح غافي رابع لاعب يقوم برشلونة بتجديد عقده هذا الشهر، بعد جيرارد مارتين ورونالد أراوخو وبيدري.

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