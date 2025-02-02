بالصور: حبيبة لاعب برشلونة تخطف الأنظار خلال تجديد عقده

خطفت آنا بيلايو، حبيبة الدولي الإسباني غافي، لاعب وسط برشلونة، الأنظار بإطلالتها معه خلال مراسم تجديد عقده الجديد مع الفريق الإسباني.



وفي الأسابيع الأخيرة، ارتبط اسم غافي بالإسبانية آنا بيلايو، وجاء ذلك بسبب نشاط نجم برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاعل اللاعب مع منشوراتها في عدة مناسبات بتعليقات تشير إلى إعجابه بها.

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