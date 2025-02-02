ناد أوروبي يخصص عائدات مباراته أمام فريق إسرائيلي لصالح غزة

أعلن نادي بودو غليمت النرويجي عن تبرعه بكامل عائدات مباراته ضد فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لصالح جهود الإغاثة في قطاع غزة، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي التي أقيمت في 23 كانون الثاني الماضي.

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وأكد النادي، في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه لا يمكنه تجاهل المعاناة والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في مناطق مختلفة من العالم.

وأضاف: "رغم أننا نادٍ رياضي ولسنا جهة سياسية، إلا أن الفصل بين الرياضة والسياسة في الفترة التي سبقت المباراة كان شبه مستحيل. ومع ذلك، نتمسك بقيمنا الداخلية التي تعكس فخرنا داخل وخارج ملاعب كرة القدم".

وأوضح البيان أن النادي قرر التبرع بكامل عائدات التذاكر التي حصل عليها من المباراة، والبالغة 735,000 كرونة نرويجية (نحو 65,000 دولار أميركي)، لصالح منظمة الصليب الأحمر لدعم أعمال الإغاثة في غزة، تأكيدًا على التزامه بتحويل الأقوال إلى أفعال ملموسة.



كما وجه النادي شكره العميق لجماهيره التي أظهرت انضباطا كبيرا خلال المباراة، رغم محاولات الاستفزاز من قبل مشجعي مكابي تل أبيب، حيث انتهت المباراة بفوز بودو غليمت بنتيجة 3-1.

يُذكر أن النادي النرويجي يحتل المركز الـ 9 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 14 نقطة. (سبوتنيك)