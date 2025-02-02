مبابي يرد بإشارة مثيرة للجدل على سؤال حول البطاقة الحمراء

رد الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد بإشارة على حالة مثيرة للجدل خلال مباراة فريقه أمام مضيفه إسبانيول (0-1) مساء أمس السبت، ضمن الجولة 22 للدوري الإسباني لكرة القدم.

وطالب لاعبو ريال مدريد حكم المباراة اليخاندرو مونييز رويز بإشهار البطاقة الحمراء في وجه مدافع الفريق الكتالوني كارلوس روميرو، الذي تدخل بعنف من الخلف ضد مبابي في لقطة مثيرة للجدل، وبعد دقائق سجل روميرو هدف الفوز الوحيد لفريقه إسبانيول.

Advertisement

وغادرت بعثة فريق ريال مدريد الملعب بصمت بعد الهزيمة المفاجئة، والوحيد الذي تحدث لوسائل الإعلام كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي باعتباره المدير الفني لريال مدريد، بينما لم يدل أي لاعب بتصريحات، بمن فيهم كيليان مبابي.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مبابي عند خروجه من المنطقة المختلطة، سئل عن هذه اللقطة، وإذا كانت الحالة تستحق البطاقة الحمراء.



وفاجأ مبابي برد فعله الجميع حيث إنه دون أن يتوقف، أشار إلى فمه، بما يعني أنه ممنوع من التعليق أو يرفض الحديث. (روسيا اليوم)