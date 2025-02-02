بيروت كلوب بطل سلة دبي الدولية ال34

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أضاف بيروت فيرست كلوب لقب دورة دبي الدولية الى سجلات القابه (بلا للبنان والعرب مرة واحدة)، بإحرازه لقب النسخة 34، بفوزه على منتخب تونس 80 - 72، في المباراة النهائية التي اجريت بينهما مسا اليوم في قاعة راشد بن حمدان بنادي النصر في مدينة دبي.وهنأ الاتحاد اللبناني لكرة السلة في بيان صادر عن رئيسه أكرم الحلبي، نادي بيروت لاحرازه لقب دورة دبي. وجاء في البيان: "باسمي الشخصي وباسم الهيئة الادارية للاتحاد وعائلة كرة السلة اللبنانية، أهنىء نادي بيروت برئاسة الصديق نديم حكيم على الانجاز الجديد الذي حققه بإحراز لقب دورة دبي في نسخة 2025 بجدارة، وهذا ما يُظهر مجددا قوة وشكيمة كرة السلة اللبنانية عبر منتخباتها وانديتها التي تبرز في المحافل الخارجية بشكل كبير.