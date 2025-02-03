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كشفت تقارير صحافية أن النجم المصري محمد صلاح رفض عرضاً جديداً من ناديه ليفربول لتجديد عقده بسبب راتبه المنخفض مقابل منحه عقداً لمدة موسمين أو ثلاثة.ولم يصل صلاح إلى اتفاق مع ليفربول لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، رغم تقديمه مستويات رائعة خلال الموسم الجاري ومساهمته في تصدر فريقه ترتيب الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال بتسجيله 25 هدفاً وصناعته لـ 17 في 33 مباراة بكافة المسابقات.وأفاد موقع "وان فوتبول" نقلاً عن مصادر مصرية، أن ليفربول قدم عرضاً لصلاح من أجل تجديد تعاقده براتب أقل مما يتقاضاه حالياً، بينما ستكون مدة التعاقد موسمين أو ثلاثة.وأضاف التقرير: العرض لم يلق استحسان النجم المصري محمد صلاح، إذ ينتظر عرضاً جديداً مُحسناً من النادي الإنجليزي.وسبق أن أبدى صلاح إحباطه من تعامل ليفربول مع ملف التجديد، إذ أوضح سابقاً أنه لم يتلق عرضاً لتجديد عقده مع ناديه، كما ألمح أن الموسم الحالي سيكون الأخير له مع الفريق.وربطت العديد من التقارير صلاح بالانتقال إلى الهلال السعودي لتدعيم صفوف الفريق قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية بنظامه الجديد في أميركا الصيف المقبل. (العربية)