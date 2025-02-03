Advertisement

رياضة

راموس يختار "مغامرة جديدة"

Lebanon 24
03-02-2025 | 06:13
A-
A+
Doc-P-1315085-638741852992485686.jpg
Doc-P-1315085-638741852992485686.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ينطلق أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، سيرجيو راموس، في مغامرة جديدة "غير متوقعة"، قد تكون الأخيرة في مسيرته، في المكسيك.
وأكدت تقارير أن راموس يجري الفحوصات الطبية للتوقيع مع نادي مونتيري المكسيكي، حيث سيخوض صاحب الـ38 عاما مغامرة جديدة في عالم كرة القدم.
Advertisement
وقد يستفاد مونتيري من خبرة المخضرم الإسباني في بطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل، حيث يشارك مونتيري في المجموعة الخامسة مع إنتر ميلانو الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا الياباني.
وحقق راموس العديد من الألقاب في مسيرته، أبرزها كأس العالم ودوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.
(سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:33 | 2025-02-03
02:26 | 2025-02-03
00:03 | 2025-02-03
23:00 | 2025-02-02
18:46 | 2025-02-02
15:00 | 2025-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24