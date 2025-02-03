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رياضة
راموس يختار "مغامرة جديدة"
Lebanon 24
03-02-2025
|
06:13
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ينطلق أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، سيرجيو راموس، في مغامرة جديدة "غير متوقعة"، قد تكون الأخيرة في مسيرته، في المكسيك.
وأكدت تقارير أن راموس يجري الفحوصات الطبية للتوقيع مع نادي مونتيري المكسيكي، حيث سيخوض صاحب الـ38 عاما مغامرة جديدة في عالم كرة القدم.
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وقد يستفاد مونتيري من خبرة المخضرم الإسباني في بطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل، حيث يشارك مونتيري في المجموعة الخامسة مع إنتر ميلانو الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا الياباني.
وحقق راموس العديد من الألقاب في مسيرته، أبرزها كأس العالم ودوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.
(سكاي نيوز)
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