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رياضة

واقعة غريبة تثير الجدل في عالم الكرة.. 12 لاعباً في الملعب! (فيديو)

Lebanon 24
03-02-2025 | 09:46
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شارك ناد هولندي في الدوري، بـ12 لاعبا، خلال مباراة ضمن منافسات الدوري الهولندي، وهو ما أثار ضجة كبيرة في أوروبا.

وسمح حكام المباراة عن طريق الخطأ لفريق فورتونا سيتارد بإشراك 12 لاعبا ضد هيرينفين، الأمر الذي أثار غضب مدرب الأخير روبن فان بيرسي.
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وفي الدقيقة 88، كان هيرنفين متقدما بنتيجة 2-1 مما أدى إلى قيام فورتونا بإجراء تغييرين، لكن أحد اللاعبين الخارجين، ظل في الملعب ولعب لمدة دقيقة تقريبا مما أعطى فورتونا رجلا أكثر في المباراة. (سكاي نيوز)
 
11 لاعبا بالإضافة لحارس المرمى يعني 12 على أرض الملعب
 
 

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