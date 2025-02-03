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رياضة

مانشستر سيتي يضم نيكو.. وبرشلونة يجني الملايين

Lebanon 24
03-02-2025 | 12:00
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أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، بأن خزينة برشلونة على وشك الانتعاش بسبب أحدث صفقات مانشستر سيتي.

واقترب مانشستر سيتي، من ضم الإسباني نيكو غونزاليس، لاعب وسط بورتو الحالي، وبرشلونة السابق، في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي الجاري.
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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن انتقال نيكو جونزاليس إلى برشلونة، سيعود بالنفع على خزائن النادي الكتالوني.

وغادر جونزاليس الذي تخرج من أكاديمية "لاماسيا" صفوف برشلونة، وانضم إلى بورتو في صيف 2023، مقابل حوالي 9 ملايين يورو.

ومن المقرر أن ينضم نيكو غونزاليس لصفوف مانشستر سيتي، مقابل الشرط الجزائي في عقده، البالغ 60 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن انتقال نيكو للسيتي سينعش خزينة برشلونة، إذ أنه التحق بالنادي الكتالوني في سن 12 عاما، قبل الرحيل إلى بورتو في صيف 2023.

وأبرم برشلونة اتفاقا مع بورتو وقتها، على أحقية الحصول على نسبة 40٪ من قيمة الانتقال المستقبلي للاعب.

ومن المفترض أن يحصل برشلونة على 20.64 مليونا، بعد انتقال اللاعب لصفوف مانشستر سيتي. (كووورة)
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