سلتيكس يقلب النتيجة وينتصر على فيلادلفيا

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قلب فريق بوسطن سلتيكس الأول لكرة السلة، حامل اللقب الموسم الماضي، تخلفه بفارق 26 نقطة أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ليخرج فائزًا، صباح الإثنين، بنتيجة 118ـ110، ضمن منافسات الدوري الأميركي للمحترفين "NBA".وأحرز جايسون تايتوم، لاعب سلتيكس، في المباراة 35 نقطة، وجايلن براون 21 نقطة، و10 متابعات، واللاتفي كريستابس بورزينغيس 18 نقطة، أما أفضل مسجل في صفوف سيكسرز فكان تايريز ماكسي، هدافه، الذي نجح في تخطي حاجز الـ30 نقطة للمباراة الخامسة تواليًا مع 34 نقطة.وفرض سيكسرز، الذي غاب عنه جويل إمبيد، وزميله بول جورج، سيطرته على الشوط الأول، متفوقًا في الربعين الأولين 29ـ21، و32ـ23، ودخل الربع الأخير متقدمًا بـ 94ـ72.ولعب تايتوم دور المنقذ في الربع الأخير بتسجيله 25 نقطة، وأنهى المباراة مع 11 تمريرة حاسمة، وسبع متابعات أيضًا، فحسم فريقه الربع الأخير بنتيجة 38ـ16 ليمحي تخلفه، ويخرج فائزًا.وفي المباريات الأخرى، انتصر كليفلاند كافالييز على دالاس مافريكس 101ـ144، وتورونتو رابتورز أمام لوس أنجلوس كليبرز 115ـ108، وديترويت بيستونز على شيكاغو بولز 127ـ119. (الرياضية)