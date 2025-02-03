Advertisement

رياضة

سلتيكس يقلب النتيجة وينتصر على فيلادلفيا

Lebanon 24
03-02-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1315223-638742036725079779.png
Doc-P-1315223-638742036725079779.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قلب فريق بوسطن سلتيكس الأول لكرة السلة، حامل اللقب الموسم الماضي، تخلفه بفارق 26 نقطة أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ليخرج فائزًا، صباح الإثنين، بنتيجة 118ـ110، ضمن منافسات الدوري الأميركي للمحترفين "NBA".
Advertisement

وأحرز جايسون تايتوم، لاعب سلتيكس، في المباراة 35 نقطة، وجايلن براون 21 نقطة، و10 متابعات، واللاتفي كريستابس بورزينغيس 18 نقطة، أما أفضل مسجل في صفوف سيكسرز فكان تايريز ماكسي، هدافه، الذي نجح في تخطي حاجز الـ30 نقطة للمباراة الخامسة تواليًا مع 34 نقطة.

وفرض سيكسرز، الذي غاب عنه جويل إمبيد، وزميله بول جورج، سيطرته على الشوط الأول، متفوقًا في الربعين الأولين 29ـ21، و32ـ23، ودخل الربع الأخير متقدمًا بـ 94ـ72.

ولعب تايتوم دور المنقذ في الربع الأخير بتسجيله 25 نقطة، وأنهى المباراة مع 11 تمريرة حاسمة، وسبع متابعات أيضًا، فحسم فريقه الربع الأخير بنتيجة 38ـ16 ليمحي تخلفه، ويخرج فائزًا.

وفي المباريات الأخرى، انتصر كليفلاند كافالييز على دالاس مافريكس 101ـ144، وتورونتو رابتورز أمام لوس أنجلوس كليبرز 115ـ108، وديترويت بيستونز على شيكاغو بولز 127ـ119. (الرياضية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:52 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2025-02-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:30 | 2025-02-03
16:00 | 2025-02-03
16:00 | 2025-02-03
15:04 | 2025-02-03
12:00 | 2025-02-03
10:25 | 2025-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24