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رياضة

نجم بايرن ميونخ المغربي في طريقه إلى الدوري الإسباني

Lebanon 24
03-02-2025 | 16:00
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بات الظهير الأيسر المغربي آدم أزنو في طريقه لمغادرة بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث تشير التقارير إلى قرب انتقاله إلى ريال بلد الوليد "المنافس ببطولة الدوري الإسباني"، على سبيل الإعارة.
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ووفقًا لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن أزنو سيكمل الموسم الحالي مع الفريق الإسباني على شكل إعارة، حيث سيلعب مع ريال بلد الوليد حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح الموقع الفرنسي أن إعارة أزنو إلى بلد الوليد لن تتضمن خيارًا لشراء عقد اللاعب بشكل نهائي بعد فترة الإعارة. (winwin)
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